ENAC convoca vertici SACBO società di gestione dell’aeroporto Orio al Serio

(Teleborsa) – Il presidente dell’ENAC, Vito Riggio ha chiesto alla direzione generale di convocare, nei prossimi giorni, la SACBO, società di gestione dell’aeroporto Bergamo Orio al Serio. L’incontro servirà a fare il punto sull’allagamento di alcune zone dello scalo che si è verificato sabato 2 settembre, a seguito delle forti piogge che hanno interessato l’area di Bergamo la notte tra il 1 e il 2 settembre.

Il Tavolo è volto a verificare le cause che hanno generato il problema e ad analizzare i correttivi posti in essere dal gestore per evitare il ripetersi, in futuro, di situazioni analoghe.

Pronta la risposta di SACBO che precisa di avere inoltrato, nella immediatezza dell’evento, una prima relazione alla Direzione Aeroportuale ENAC, in cui emerge il ritorno all’agibilità in tempi brevi delle aree coinvolte e l’aver garantito la piena operatività dei voli.

SACBO risponderà alla convocazione della Direzione Generale di ENAC, doverosamente disposta, in cui avrà modo di esporre gli interventi preventivi, messi in atto sulla base dei riscontri delle cause che hanno determinato l’allagamento, e quelli valutati idonei a fronteggiare anche eventi meteorologici eccezionali.