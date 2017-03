ENAC: chiuso spazio aereo su Roma

(Teleborsa) – Chiusura dello spazio aereo sulla città di Roma e sulle aree circostanti.

Dalle ore 6:00 di oggi, 24 marzo 2017, alle ore 23:00 di domani, 25 marzo 2017, sono vietati tutti i voli, inclusi quelli con velivoli ultraleggeri e i voli con i mezzi a pilotaggio remoto (cosiddetti droni), in un’area circolare avente un raggio di circa 10 chilometri dal centro della città. Lo dispone l’ENAC, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile che spiega che la misura è stata adottata su disposizione dell’Autorità di Pubblica Sicurezza in vista degli eventi previsti per le celebrazioni del 60° Anniversario della firma dei Trattati di Roma che si terranno nella città eterna domani 25 marzo.

Sono esclusi dal divieto i voli commerciali di linea e charter in arrivo e partenza dagli aeroporti di Roma Fiumicino e Roma Ciampino, i voli di Stato, quelli di emergenza e i voli sanitari. I voli VFR (Visual Flights Rules – voli a vista), sono vietati in un’area circolare di circa 65

chilometri di raggio dal centro della città di Roma.