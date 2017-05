Emissioni diesel, FCA intravede soluzione rapida

(Teleborsa) – Si muove al ribasso il titolo di Fiat Chrysler. Le azioni di FCA cedono lo 0,58% mentre continua la battaglia legale con le autorità statunitensi sul “caso delle emissioni”.

Dopo la decisione delle autorità USA di avviare un’azione giudiziaria nei confronti del gruppo guidato da Marchionne per violazione delle leggi sulle emissioni diesel, ieri, 24 maggio, i legali di FCA hanno detto al giudice federale responsabile di controversie private sulle emissioni che il gruppo ha una soluzione rapida per risolvere la questione.

Secondo gli avvocati del Lingotto, il gruppo automobilistico potrebbe ottenere in qualche settimana il via libera alle modifiche con cui intende sistemare Suv e Pickup con motori diesel accusati di essere dotati di un sofwtare illecito usato per superare i test di laboratorio sulle emissioni.

Il team di avvocati che difende FCA ha tenuto a precisare che il caso del Lingotto non può essere confrontato con lo scandalo in cui è incappata Volkswagen.

Dall’inizio del contenzioso, infatti FCA, al contrario di VW, ha già proposto delle modifiche al software con cui intende risolvere la questione senza cambiare la performance o il valore dei veicoli.