Emirates e l’8 marzo: il 44% del personale della compagnia aerea di Dubai è donna

(Teleborsa) – Emirates vanta un impensabile record, soprattutto perché conseguito negli stati del Medio Oriente e del Golfo considerati generalmente “maschilisti” nell’immaginario collettivo dei Paesi del mondo occidentale: le donne costituiscono infatti circa il 44% della forza lavoro della compagnia aerea e sono parte integrante della storia di successo di Emirates nel corso degli ultimi 31 anni. Così, in occasione dell’8 Marzo, la festa della donna, la compagnia aerea di Dubai ha messo al centro della scena proprio le sue dipendenti.

Emirates attualmente impiega oltre 29.000 donne, tra i 20 e i 59 anni di età, provenienti da oltre 150 nazionalità. Le donne dipendenti di Emirates hanno diversi background e sono impiegate a tutti i livelli. In più di 18.000 lavorano come personale di bordo, mentre il resto ricopre ruoli tecnici o di leadership. Circa il 2,5% del totale dello staff femminile di Emirates ricopre ruoli manageriali e la presenza femminile è in costante aumento. Nello scorso decennio, il numero delle donne in Emirates è cresciuto di pari passo con la compagnia.

“Emirates si impegna a offrire pari opportunità sul posto di lavoro sia alle donne che agli uomini in tutte le funzioni aziendali – ha dichiarato Abdulaziz Al Ali, vice presidente delle Risorse Umane di Emirates – e siamo orgogliosi delle nostre colleghe donne e del loro immenso contributo alla crescita e al successo della compagnia aerea. Ci auguriamo che possano continuare ad essere considerati dei modelli a cui ispirarsi per le ragazze di tutto il mondo interessate ad intraprendere una carriera nel settore dell’aviazione”.

Nella divisione Engineering, le donne lavorano come ingegneri aeronautici, meccanici e tecnici per la manutenzione degli aeromobili e per le riparazioni. Le donne lavorano anche in posizioni di grande responsabilità nelle operazioni di volo, sulla rampa come responsabili operativi, come supervisori e controllori di carico degli aerei, e ricoprono anche posizioni nel centro operativo, come spedizionieri di volo e duty manager.