Emirates: di nuovo Airbus A380 tra Dubai e Tokyo Narita

(Teleborsa) – Emirates riprenderà il servizio con A380 tra Dubai e Tokyo Narita dal 26 marzo 2017 dopo la messa in servizio dell’A380 verso Mosca e il lancio imminente dei servizi con A380 verso Johannesburg. Il volo per Tokyo coinciderà amche con il lancio dei servizi con A380 tra Dubai e Casablanca. Narita, città giapponese della prefettura di Chiba con circa 120.000 abitanti posta a est del centro della capitale giapponese e nota come sede del suo principale aeroporto, si unirà a più di 40 destinazioni del vasto network globale di Emirates servite dal suo A380, tra cui Parigi, Roma, Milano, Madrid, Londra e Mauritius.

Emirates attualmente utilizza un bireattore Boeing 777-300ER configurato in tre classi sui propri voli giornalieri tra Narita e Dubai. La ripresa del servizio A380 di Emirates verso Narita rende possibile per i viaggiatori giapponesi volare interamente su A380 verso le loro destinazioni finali, in particolare quando viaggiano verso città europee, via Dubai. Emirates opererà il suo A380 configurato con tre classi sulla rotta verso Narita, per un totale di 489 posti, con 14 suite private in First Class, 76 poltrone completamente reclinabili in Business Class e 399 spaziosi sedili in Economy Class, aumentando la capacità per volo di oltre 135 passeggeri rispetto agli attuali Boeing 777-300ER.

Il volo EK318, giornaliero, partirà da Dubai alle 02:40 con arrivo a Narita alle 17:35 dello stesso giorno. Il volo di ritorno, EK319, partirà da Narita il Lunedi, Giovedi, Venerdì, Sabato e Domenica alle 22:00 con arrivo a Dubai alle 04:15 del giorno successivo, mentre il Martedì e Mercoledì partirà da Narita alle 21:20 e arriverà a Dubai alle 03:35 del giorno successivo.

Emirates è il più grande operatore al mondo di A380, con 89 velivoli attualmente nella sua flotta e ulteriori 53 in ordine. La ripresa dei servizi con A380 verso Narita, unica destinazione A380 Emirates in Giappone, collegherà i viaggiatori giapponesi a Dubai e oltre, verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo.