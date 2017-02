Embraer: Michael Amalfitano CEO Divisione Executive Jets Business Unit

(Teleborsa) – Michael Amalfitano nominato nuovo Presidente e Amministratore delegato dell’Executive Jets business unit di Embraer (Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A.). Amalfitano entrerà in carica il 1 marzo 2017. Amalfitano succede a Marco Tulio Pellegrini, che assumerà un’altra posizione di leadership annunciata a breve.

“Siamo entusiasti che Michael Amalfitano abbia deciso di aderire a Embraer per guidare la nostra Executive Jets business unit – ha dichiarato Paulo Cesar Silva, CEO di Embraer – e siamo sicuri che, come dirigente molto esperto e di successo, sarà più che adatto per sfruttare la nostra posizione di leader in questo settore altamente competitivo”.

Amalfitano entra in Embraer portando 35 anni di esperienza in corporate aircraft finance, avendo ricoperto diverse posizioni di leadership a livello mondiale con società di leasing.

Embraer è la terza industria aeronautica al mondo per forza-lavoro (dietro i giganti Boeing e Airbus) con quasi 17.000 dipendenti, dei quali il 94,7% vive e lavora in Brasile.

L’azienda, tra le più importanti per la produzione di aerei di linea, venne fondata il 19 agosto 1969 per un’iniziativa del Governo brasiliano e poi privatizzata il 7 dicembre 1994. Le sue azioni sono quotate alla Borsa di San Paolo (52,8%) e alla Borsa di New York (47,2%).