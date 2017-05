(Teleborsa) – Il gruppo Yama, lo scorso 23 maggio 2017, ha alleggerito la quota di partecipazione in Emak al 65,181%, detenuta a titolo di proprietà diretta.

In precedenza, dal 21 dicembre 2011, la holding industriale aveva in portafoglio il 75,185% nel capitale della società attiva nel settore delle macchine per la cura del verde.