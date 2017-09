Elezioni in Germania: domenica si vota. La Merkel si confermerà cancelliere?

(Teleborsa) – Cresce l’attesa per le elezioni tedesche, con l’elettorato chiamato alle urne per eleggere il nuovo Bundestag (la nostra Camera dei Deputati) il 24 settembre 2017. Staremo a vedere se Angela Merkel si confermerà cancelliere con un 4° mandato, dichiara Ken Hsia, Portfolio Manager dello European Equity Fund di Investec Asset Management, ricordando che mentre i sondaggi scommettono sulla sua riconferma, la metà dell’elettorato rimane indecisa in questa fase pre-voto. Dal punto di vista del mercato azionario, queste elezioni sono le meno controverse tra quelle svolte quest’anno in Europa. Questo perché entrambi i candidati tedeschi alla Cancelleria sono pro-Europa e le loro politiche economiche sono pro-crescita, anche se forse Martin Schulz, leader della SPD, è ancor più orientato alla crescita.

All’inizio del 2017, il rischio politico in Europa era percepito come elevato a causa della diffusione di movimenti populisti. Noi tuttavia notavamo come la natura frammentaria della politica europea non avrebbe portato a grandi cambiamenti, segnala l’esperto. Questo perché i governi di coalizione sono la norma in Europa, il che significa che le posizioni politiche – anche se inizialmente estreme – generalmente si affievoliscono con il passare del tempo e i cambiamenti procedono lentamente.

Dal punto di vista degli investimenti, spiega l’analista, crediamo che sia la ripresa degli utili aziendali in Europa l’aspetto più significativo. Continuano per quest’anno le aspettative di una crescita a doppia cifra degli utili, trainata dalla graduale ripresa economica e dalle decisioni interne con cui le imprese intendono rafforzare le loro dinamiche di sviluppo. La ripresa dell’economia ha beneficiato dell’espansione fiscale, forse dovuta al ciclo elettorale, in quanto chi è in carica tende ad aumentare la spesa per creare e sostenere un ambiente che consenta di mantenere il potere.

È interessante notare che questa espansione fiscale costituisce un ulteriore impulso alla normalizzazione dei tassi di interesse e le curve dei rendimenti permettono alle banche e alle compagnie di assicurazione di migliorare la redditività.