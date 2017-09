Elezioni Germania, Merkel ottimista su colloqui per una soluzione di governo

(Teleborsa) – La vittoria amara di Angela Merkel alle elezioni in Germania sta condizionando il corso dell’euro che continua a perdere terreno nei confronti del biglietto verde. A dare un colpo alla valuta unica è l’affermazione dell’estrema destra a scapito dei conservatori guidati dal cancelliere tedesco ora alle prese con un difficile tentativo di formare un governo di coalizione.

Il cross eur/usd vale 1,18 dollari mentre il cable eur/yen scambia a 133,4. Debole anche il cambio con la sterlina a 0,87.

Nonostante il muro alzato dai socialdemocratici che rifiutano di ricreare una grande coalizione, Frau Merkel vuole riprendere i contatti. CDU/CSU è stato confermato il partito di maggioranza relativa (con circa il 33%) e il cancelliere ha ottenuto il quarto mandato, ma il risultato dei conservatori è il peggiore dal 1949 e, i socialdemocratici dell’Spd (al 21%) si sono dichiarati indisponibili a una riedizione della Grosse Koalition.

“Io sono ottimista, come lo ero prima, sul fatto che troveremo una soluzione” – ha detto Merkel alla stampa. – “Ci sono prima i colloqui”, e ovviamente non posso anticipare adesso se avranno successo. “Sono fiduciosa che i partiti avranno senso della responsabilità” e formeranno un esecutivo. “Siamo la forza maggiore del Paese, e contro di noi non può essere formato alcun governo”.