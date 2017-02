Efficienza energetica, le PMI italiane considerano target del 30% un’opportunità

(Teleborsa) – Gli obiettivi del 30% di efficienza energetica entro il 2030 indicati dall’Unione europea “sono un’opportunità” per le imprese, sia in termini di maggiori investimenti e di occupazione che di risparmio sulle bollette. Lo dice Rete Imprese Italia, che rappresenta la moltitudine di PMI ed imprese artigiane italiane, nel corso di una audizione presso la Commissione Industria del Senato sulle due proposte di Direttive europee in tema di efficienza energetica e prestazione energetica nell’edilizia.

Tuttavia, l’associazione imprenditoriale sottolinea che “servono maggiore flessibilità” nell’utilizzo degli strumenti per raggiungere questi target e “una cabina di regia” nazionale sui temi dell’energia, dell’ambiente e dei trasporti.

In merito alla soglia obbligatoria dell’1,5% di efficienza energetica per i distributori o i fornitori di energia, Rete Imprese Italia ritiene necessario rivedere l’uniformità di obblighi per i Paesi UE, mediante l’uso dello strumento degli incentivi. Inoltre, secondo Rete Imprese Italia, la proposta di direttiva è l’occasione per rendere più concorrenziale il settore dlele PMI che operano nei servizi energetici.

Non viene condivisa invece l’esclusione dell’energia elettrica dal campo di applicazione delle disposizioni su misurazione e fatturazione, che costituiscono aspetti importanti nelle politiche di efficienza energetica e nella tutela dei consumatori finali.

In merito alla direttiva sulla prestazione energetica degli edifici che prevede l’introduzione di una Strategia di ristrutturazione a lungo termine, Rete Imprese Italia ritiene necessario eliminare ostacoli tra i quali: i limiti di accesso al credito, l’assenza di una contrattualistica specializzata, l’incertezza normativa, l’assenza di una strategia stabile e lo scarso coordinamento tra incentivi, benefici concreti e tempi di recupero, i limiti operativi connessi con l’utilizzo delle reti.