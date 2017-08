Effetto risultati sulle piazze asiatiche. Tokyo festeggia

(Teleborsa) – Finale con segni positivi per le principali borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo ha chiuso con un rialzo dello 0,47% a 20.080,04 punti. Il più ampio Topix è salito, invece, dello 0,4% a 1.634,38 punti.

A fare da assist al listino nipponico, hanno contribuito i buoni risultati trimestrali e i titoli dei fornitori di Apple, dopo l’annuncio dei forti conti. La società di Cupertino ha diffuso risultati oltre le attese e fornito indicazioni sui nuovi modelli di iPhone attesi a settembre.

Deboli le borse cinesi, con Shanghai che lima lo 0,04% dopo i dati contrastanti sul settore manifatturiero. Giù anche Shenzhen -0,30%. Positive, invece, Taiwan con un +0,79% e Seul +0,21%.

Tra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, sale Hong Kong con un incremento dello 0,67%, seguita da Bangkok +0,14% e Singapore +0,09%. In frazionale discesa Sydney -0,45% il giorno dopo che la banca centrale ha confermato la sua politica monetaria, lasciando i tassi fermi all’1,5% come da attese. Toniche Kuala Lumpur +0,23% e Jakarta +0,19%. Limature per Mumbay -0,07%.