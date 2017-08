Effetto Corea del Nord su Spread e Forex

(Teleborsa) – Franco svizzero verso il maggior rialzo sull’euro da inizio 2015 (cross a 1,1317) e yen in forte apprezzamento nei confronti del dollaro (cable a 128,99) tocca il massimo di otto settimane.

Sono gli effetti dell’escalation di tensioni tra Corea del Nord e Stati Uniti che sostengono le due valute, considerate tradizionali beni rifugio. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha minacciato di rispondere alle provocazioni della Corea del Nord con “un fuoco e una furia come il mondo non ha mai visto”. Per tutta risposta, Pyongyang starebbe valutando di colpire la base americana nel Pacifico di Guam.

Il riacursi delle tensioni sta favorendo gli acquisti sul Bund tedesco: il rendimento del benchmark decennale è sceso di oltre 8 punti a 0,44 punti base. Poco mosso il mercato italiano, dove il BTP, pari scadenza, prezza un rendimento al 2%. Il differenziale di rendimento fra i due benchmark, salito così a 156 punti base, in rialzo del 2,61% rispetto alla chiusura di ieri.