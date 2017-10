Effetto Catalogna sullo spread. Nel Forex euro in frenata

(Teleborsa) – Forte calo per la piazza di Madrid (Ibex -1,23%) ed euro in frenata all’indomani del referendum per l’indipendenza della Catalogna, dove ha nettamente prevalso il “sì”, e delle dichiarazioni dei leader della regione sulla volontà di avviare la procedura di divorzio dalla Spagna.

Sul mercato del Forex, la moneta unica estende il calo nei confronti del biglietto verde, penalizzata dalle tensioni relative al referendum con gli investitori che stanno ancora cercando di capirne gli effetti. Il cross eur/usd scambia a 1,173 dollari. Il calo è comunque limitato poiché l’euro trova beneficia dalle ultime indicazioni giunte dagli indici PMI della Zona Euro, che hanno mostrato una crescita della produzione manifatturiera ai massimi degli ultimi sei anni.

Tensione anche sul fronte dello spread. Il differenziale dei Bonos con il Bund tedesco si è allargato a 120 punti base (+7 punti base), con un rendimento salito all’1,68%, ai massimi dalla metà di luglio.