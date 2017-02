EEMS fa delle precisazioni sul concordato e l’operazione Gala

(Teleborsa) – EEMS ha fatto alcune precisazioni in merito a recenti notizie di stampa, segnalando che le società del gruppo allo stato non sono operative e che le società asiatiche sono attualmente in liquidazione o in attesa di iniziare le attività di liquidazione.

Dal 30 marzo 2016 – ricorda – Solsonica è uscita dal perimetro di consolidamento, in quanto nell’ambito del concordato preventivo e per effetto dell’aumento di capitale sottoscritto da Gala, quest’ultima è divenuta l’azionista unico di Solsonica.

Sempre nell’ambito del concordato preventivo, in data 4 agosto 2015, Gala Holding ha sottoscritto un aumento di capitale a pagamento di EEMS Italia con contestuale riduzione del capitale per perdite e ricostituzione dello stesso èet un importo di 499 mila euro ed ha versato l’importo complessivo di oltre 1,5 milioni di euro, ricevendo circa 391 milioni di nuove azioni di EEMS Italia pari all’89,98% del capitale sociale. L’attuale capitale sociale di EEMS Italia è pari a 499 mila euro.

Al 30 Giugno 2016 il Patrimonio Netto consolidato era pari a circa 2 milioni di euro e la Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 30 Giugno 2016 e al 31 dicembre 2016 era pari, rispettivamente, a circa 3,5 milioni e 2,6 milioni.

EEMS Italia ribadisce poi che, ad oggi, non ha ancora esaminato né tanto meno deliberato i termini e le condizioni dell’aumento di capitale e che allo stato non sono definiti né i tempi né i modi di realizzazione dello stesso