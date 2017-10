Educazione Finanziaria, verso un portale “di Stato” per alfabetizzare gli italiani

(Teleborsa) – Un portale di Stato per informare e dialogare con i cittadini su risparmio e investimenti. E’ la prima iniziativa che si accinge a mettere in campo il Comitato per l’educazione finanziaria presieduto da Annamaria Lusardi, l’economista che insegna finanza

personale alla George Washington University negli Usa e che è stata chiamata dal ministro Pier Carlo Padoan a elaborare la strategia nazionale in questo settore.

In un’intervista che sarà pubblicata sul prossimo numero di Tempi in edicola da giovedì 5 ottobre, l’economista spiega che la cosa più importante nella prima fase è “impostare una buona comunicazione” con i risparmiatori.

In occasione della settimana mondiale dell’investitore, Tempi ha, inoltre, promosso un dibattito pubblico che si svolgerà a Milano il 6 ottobre alle 15,30 presso il Museo Diocesano in Corso di Porta Ticinese.