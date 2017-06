Edison sigla l’accordo con Gazprom e Depa per gasdotto mediterraneo

(Teleborsa) – Edison sigla l’accordo per il gasdotto meridionale che porterà il gas dalla Russia all’Italia attraversando, prima la Turchia (Turkstream) e poi la Grecia ed il Mediterraneo. Il gasdotto noto con il nome Itgi-Podeidon sarà collegato al Turkstream, che porta il gas dalla Russia alla Turchia.

E’ stata posta oggi la firma all’accordo di cooperazione fra Edison, la società russa Gazprom e Depa, in occasione del Forum economico internazionale di san Pietroburgo. Il deal prevede “sforzi congiunti” per aprire una rotta meridionale per le forniture di gas russo all’Europa.

Presenti alla firma il numero uno di Gqazprom, Alexei Miller, l’Ad di Edison, Marc Benayoun, e l’Ad di Depa, Theodoros Kitsakos, alla presenza del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda e del responsabile del governo greco, George Tsipras.