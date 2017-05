Edison riduce la perdita nel primo trimestre

(Teleborsa) – Edison ha chiuso il primo trimestre dell’anno con una perdita ridotta a 19 milioni (-76 milioni nello stesso periodo del 2016) “grazie al forte miglioramento dell’attività industriale”, spiega la nota della società che accompagna i conti. Nello stesso periodo, i ricavi sono stati pari a 2,8 miliardi di euro in calo dai 3 mld nel primo trimestre 2016

L’EBIDTA ha registrato una crescita attestandosi a 229 milioni, con un incremento del 33,1% rispetto ai 172 milioni di Euro del primo trimestre 2016

L’indebitamento finanziario netto è sceso per la prima volta sotto il miliardo di euro attestandosi a 934 milioni di euro dai 1.062 milioni rilevati alla fine del 2016.

Per quanto riguarda le previsioni, Edison stima un EBITDA per il 2017 di almeno 650 milioni di Euro, in linea con quanto già comunicato