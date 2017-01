Edison, Eolo Energia e F2i chiudomo l’OPA su Alerion

(Teleborsa) – Eolo Energia e F2i hanno chiuso l’OPA su Alerion Clean Power con il 38,931% capitale. Lo comunica Edison spiegando che la controllata Eolo Energia detiene il 22,901% del capitale di Alerion.

Ma tenuto conto delle azioni possedute da F2i, legata a Eolo Energia da un patto parasociale, il possesso aggregato di Eolo Energia e F2i è pari al 38,931% del capitale, che corrisponde al 39,641% dei diritti di voto per effetto delle azioni proprie possedute da Alerion. Convinta della validità -aggiunge Edison- del proprio piano di sviluppo per Alerion, Eolo Energia è impegnata nella raccolta delle deleghe di voto da parte degli azionisti di Alerion per l’assemblea del 30-31 gennaio, chiamata a eleggere il consiglio di Amministrazione”.