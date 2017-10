Edison acquisisce Frendy Energy e lancia OPA obbligatoria su 100%

(Teleborsa) – Edison ha acquisito la partecipazione di controllo di Frendy Energy, avendo rilevato da quattro differenti venditori n. 29.704.909 azioni ordinarie Frendy, corrispondenti al 50,078% del capitale, al prezzo di 0,34 euro per azione con un esborso complessivo di euro 10.099.669,06.

Le azioni Frendy sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

In conseguenza di ciò, come già anticipato al mercato, si sono verificati i presupposti richiamati volontariamente dall’art. 48 dello statuto di Frendy, dell’obbligo a carico di Edison di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle restanti n. 29.612.338 azioni Frendy. Conformemente a quanto disposto dalla legge, il corrispettivo dell’offerta sarà anch’esso di euro 0,34 per ciascuna azione ordinaria.

Nei termini di legge Edison procederà a presentare alla Consob il relativo documento di offerta.