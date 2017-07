Edison: accordo vincolante per acquisire 45% di Frendy Energy

(Teleborsa) – Edison e Cryn Finance hanno sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto da parte di Edison della maggioranza del capitale di Frendy Energy, società con azioni negoziate sull’AIM Italia, cui fanno capo 15 impianti mini-idro (di cui 3 in fase avanzata di costruzione), situati prevalentemente su canali irrigui di Piemonte e Lombardia per una produzione totale annua di circa 20 GWh (pari al consumo di circa 6.000 famiglie).

Con questo accordo Edison conferma il proprio piano di sviluppo nel settore delle rinnovabili e, in particolare, nell’idroelettrico con una strategia che prevede una crescita sia organica sia per linee esterne. In base all’accordo Edison acquisterà da Cryn Finance e da un socio di minoranza il 45,039% del capitale di Frendy Energy.

L’accordo vincolante prevede che Edison acquisti la Partecipazione a un prezzo stimato di 0,340 euro per azione Frendy calcolato, tra l’altro, sulla base della previsione della posizione finanziaria netta consolidata del gruppo Frendy al 30 giugno 2017 pari a -1,25 milioni di euro (PFN Stimata). Tale prezzo potrà essere suscettibile di rettifica, solo in riduzione, nel caso in cui la PFN effettiva del gruppo Frendy al 30 giugno 2017 (PFN Effettiva) risultasse complessivamente minore (da intendersi in termini di minore cassa e/o maggiore indebitamento) della PFN Stimata. In tale circostanza il prezzo per ciascuna azione Frendy sarà proporzionalmente rettificato in diminuzione. Viceversa, ove la PFN Effettiva risultasse uguale o maggiore (da intendersi in termini di maggiore cassa e/o minore indebitamento) alla PFN Stimata, il prezzo per azione Frendy resterà immutato.

Il closing dell’operazione, e dunque il trasferimento della Partecipazione, dovrebbe avvenire nel corso del mese di ottobre 2017 a seguito della determinazione del prezzo definitivo.

Il Closing è subordinato a che Edison consegua, in un unico contesto, una quota complessivamente non inferiore al 50,01% dei diritti di voto di Frendy anche attraverso acquisti di azioni Frendy da terzi al medesimo Prezzo Definitivo (gli Ulteriori Acquisti), nonché all’avveramento di una serie di condizioni sospensive standard per questo genere di operazioni. Gli accordi relativi agli Ulteriori Acquisti dovranno essere sottoscritti entro il 1° Agosto 2017. Edison consoliderà integralmente Frendy Energy a partire dalla data del closing. A seguito dell’esecuzione dell’acquisto della Partecipazione e degli Ulteriori Acquisti, Edison promuoverà, entro i termini e secondo le modalità di legge, un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni Frendy, per un corrispettivo per azione pari al Prezzo Definitivo.

Edison viaggia in lieve rialzo con un +0,16%, mentre Frendy Energy, che è rimasta sospesa in attesa di nota, sarà in pre-asta fino alle 17:00.