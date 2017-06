Economia digitale: exploit di Ethereum, rivale di Bitcoin

(Teleborsa) – Presto il Bitcoin potrebbe essere oscurato da un’altra valuta virtuale: Ethereum.

Creata dal programmatore russo Vitalik Buterin, ieri la cripto-valuta è stata scambiata al valore record di 407,10 dollari, in aumento di oltre il 5.000% da inizio 2017, quando trattava a 7,98 dollari.

Merito anche del forte interesse mostrato dalla Russia verso questa moneta: Buterin ha infatti incontrato il Presidentre Vladimir Putin in occasione del Forum Internazionale dell’Economia a San Pietroburgo, dichiarando che l’economia digitale non è un’industria a parte, pertanto è necessario creare nuovi modelli di business per venire incontro a questa forma di economia.