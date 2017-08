Economia a pieno ritmo nel mondo: è boom di dividendi

(Teleborsa) – Nel secondo trimestre del 2017, i dividendi globali hanno raggiunto i 447,5 miliardi di dollari.

Lo rileva la 15° edizione del Janus Henderson Global Dividend Index che ogni trimestre analizza i dividendi distribuiti dalle prime 1.200 società per capitalizzazione di mercato, per verificare l’andamento dell’economia globale e delle diverse aree geografiche.



I dividendi complessivi sono saliti del 5,4% rispetto all’anno precedente, che corrisponde a un aumento sottostante del 7,2% tenendo conto delle oscillazioni del cambio, dei dividendi straordinari e di altri fattori.



Si tratta della crescita più rapida dal 2015, con nuovi record trimestrali negli Stati Uniti, in Giappone, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio, Indonesia e Sud Corea.

“L’economia globale favorisce certamente gli utili aziendali e i dividendi in questa fase, e ha contribuito alle distribuzioni record in molti Paesi nel mondo – spiega Alex Crooke, responsabile global equity income di Janus Henderson -. Il miglioramento – aggiunge – riflette una normalizzazione della crescita dei dividendi dopo due anni in cui era rimasta sottotono. Il primo semestre del 2017 è stato più brillante del previsto e il secondo semestre promette altrettanto bene”.