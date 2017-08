Ecco gli effetti del Piano 4.0: crescono fatturato servizi Italia e fiducia Eurozona

(Teleborsa) – L’aumento dell’indice della fiducia nella Zona Euro che ha raggiunto, secondo i dati diffusi oggi dalla Commissione europea, il livello più alto in oltre 10 anni è il frutto del miglioramento della fiducia nel settore dell’industria e dei servizi. In questo quadro l’Italia è il Paese che ha registrato il maggior incremento dell’indice con un +3,6 (contro l’1,7 della Francia, l’1,4 della Spagna e il -0,6 della Germania).

Sempre oggi, i dati ISTAT indicano un incremento del fatturato nei servizi nel nostro Paese del 2,7% nel secondo trimestre 2017 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

L’analisi dei due indici, secondo il Ministero dello Sviluppo Economico, mostra inoltre che buoni segnali vengono dai settori industriali ad alto contenuto tecnologico. In Italia, infatti, il fatturato del commercio in tecnologia e macchinari aumenta quasi il doppio dell’indice generale, con una crescita sostenuta del commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature e forniture (+4,7% nel 1° semestre rispetto allo stesso periodo del 2016) e di apparecchiature ICT ( +4,1% rispetto al primo semestre 2016).

“A premiare sono essenzialmente gli investimenti in beni strumentali delle imprese che stanno utilizzando gli strumenti del Piano Industria 4.0 (in primo luogo iper e superammortamento)”, secondo il MISE, che accoglie con ottimismo i due dati pubblicati oggi.

“Assieme ai dati sulla produzione industriale – si sottolinea – quelli sulla crescita di fiducia in Italia e in Europa indicano come le aziende stiano sempre più investendo in tecnologia e innovazione”.