Eataly s’incammina verso Palazzo Mezzanotte

(Teleborsa) – Pronta alla quotazione in borsa Eataly. La catena di punti vendita di medie e grandi dimensioni specializzati nella vendita e nella somministrazione di generi alimentari italiani sembra intenzionata a varcare la soglia di Palazzo Mezzanotte nel 2018 o 2019.

Il 31 ottobre si terrà un Consiglio di Amministrazione per valutare la quotazione sulla borsa di milano e non su quella di New York.

Il fondatore Oscar Farinetti ha dichiarato di voler mettere sul mercato il 30-33% della società, sperando che possa andare alle famiglie e non alle banche.