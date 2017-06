Eataly Roma festeggia il compleanno in attesa della quotazione

(Teleborsa) – Era il 2007 quando Oscar Farinetti trasformava una fabbrica di vino di Torino nel primo megastore Eataly, sognando di diffondere in tutto il mondo la filosofia dello slow food unito all’eccellenza dei prodotti italiani.

Sogno avveratosi in fretta: in pochi anni Eataly è diventata un brand internazionale, capace di attirare milioni di persone nei suoi store. Non fa eccezione Eataly Roma Ostiense, che domani compie cinque anni: nel 2016 la casa romana di Eataly ha fatturato 50 milioni di euro, ospitato 5 milioni di visitatori, servito 1.600.000 pasti e, last but not least, dato lavoro a 420 persone.

In attesa di deliziare anche i mercati finanziari con lo sbarco in Borsa, un progetto che Farinetti vorrebbe realizzare nel 2018, l’Eataly della Città eterna festeggia il quinto compleanno. L’appunatmento è per domani, a partire dalle 17.30, con taglio della torta e brindisi per tutti.