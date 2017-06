Eataly debutta a Roma il “fresco” direttamente a casa in bicicletta

(Teleborsa) – Dopo la fortunata esperienza a Milano, Eataly lancia anche a Roma il servizio Eataly Today, un nuovo modo per fare la spesa di prodotti freschi online: dal pesce al pane biologico, dagli ortaggi alla frutta, ma anche prodotti confezionati.

Gli ordini saranno confezionati nel negozio Eataly Roma Ostiense, con materiali ecocompatibili puntando sulla qualità dell’imballaggio per mantenere al massimo la freschezza.

La catena specializzata nella vendita di prodotti Made in Italy, oltre che sula qualità-freschezza, punta anche sulla sostenibilità delle spedizioni grazie a una partnership con Milkman e Eadessopedala: le consegne verranno effettuate anche in bicicletta entro il Grande raccordo Anulare in giornata o fino a 7 giorni successivi all’ordine.

“Il servizio in meno di un anno ha già convinto diverse centinaia di milanesi a divenirne clienti affezionati”, ha affermato Andrea Casalini, Amministratore Delegato di Eataly Net.

La catena Eataly di Oscar Farinetti nutre da tempo l’aspirazione a debuttare in Borsa, ma l’IPO per varie ragioni, legate anche alla crisi e volatilità dei mercati, era slittata più volte, venendo da ultimo programmata per il 2018.

L’ultimo esercizio, dopo anni di crescita all’estero ed a causa di ritardi nelle aperture di alcuni negozi, si è chiuso con un fatturato pressoché stabile poco sotto i 400 milioni di euro ed un EBITDA in leggero calo sotto i 30 milioni. A capo dell’azienda però c’è adesso l’ex di Luxottica, Andrea Guerra, che sta traghettando la catena nell’attuazione di un piano che punta all’espansioine internazionale e ad accrescere il fatturato oltre i 500 milioni.