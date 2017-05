Eataly anche in Russia: aperto primo negozio a Mosca

(Teleborsa) – Eataly sbarca ora anche in Russia. Inaugurato il primo negozio a Mosca, al quarto piano del nuovo centro commerciale Kievsky. Viene così introdotto “per la prima volta in Russia il format unico di Eataly di mercato, ristorazione e didattica. Con i suoi 7500 mila metri quadri e circa 900 posti a sedere, Eataly Mosca è il secondo Eataly più grande nel mondo”, ha detto il fondatore Oscar Farinetti durante la cerimonia d’apertura.

“Siamo finalmente arrivati a Mosca – ha sottolineato Farinetti – una delle città più belle e dinamiche del mondo. Siamo lieti di aver trovato in LLC Prostor un ottimo partner che oggi ha il compito di rappresentare Eataly, il concept italiano dedicato al cibo di alta qualità più diffuso al mondo. Eataly Mosca ha grandi dimensioni e lascia al visitatore grandi emozioni, proprio come la citò stessa”.

“Eataly Mosca – ha aggiunto il suo fondatore – non stupirà solo i moscoviti ma anche i turisti, poiché rappresenta la vera essenza dell’Italia, quella delle straordinarie eccellenze gastronomiche realizzate nel rispetto delle tradizioni e della storia del nostro Paese. Tra le eccellenze in vendita non mancano alcuni tra i migliori prodotti russi che abbiamo selezionato con attenzione. Brindo al grande successo di Eataly Mosca”.

Farinetti ha poi concluso il suo intervento ricordando come la tradizione aziendale “vuole che ogni nuovo punto vendita sia ispirato a un valore immateriale. Eataly Mosca è dedicato all’arte e alla letteratura: esiste infatti una forte connessione artistica tra Russia e Italia, e Mosca è la capitale dell’arte russa e luogo di nascita di molti grandi movimenti artistici e letterari. Eataly ospiterà quindi cene letterarie speciali, mostre d’arte, concerti ed eventi speciali”.