EasyJet, passeggeri in aumento a febbraio

(Teleborsa) – Febbraio positivo per EasyJet. Nel mese in questione la compagnia aerea low cost ha registrato un traffico passeggeri in aumento dell’8,2% a quota 5,34 milioni di persone mentre negli ultimi 12 mesi sono state 75,3 milioni le persone trasportate (+6,8%).

Cresciuto il load factor, ossia il numero di passeggeri in proporzione al numero di posti disponibili, al 92% dal 90,4% di gennaio.

Positivo l’andamento del titolo EasyJet sulla Piazza di Londra: +2,25%.