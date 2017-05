easyJet, crescita record passeggeri nel primo semestre al 2017

(Teleborsa) – Crescita record easyJet per passeggeri trasportati nei primi sei mesi dell’anno finanziario 2017: a 33,8 milioni, in aumento del 9% anno su anno con load factor record, al 90,2% dall’89,7% del primo semestre dell’anno finanziario 2016. La capacità è aumentata dell’8,4% grazie ad una strategia di investimento focalizzato nei principali mercati per rafforzare ed espandere le posizioni di leadership della compagnia low cost.

I ricavi totali sono in crescita del 3,2% a 1,82 miliardi di sterline. Stabile il costo per posto offerto, escluso l’effetto carburante e a cambio costante, pari a 38,54 sterline (45,23 euro).

Il periodo si è chiuso con perdite (dopo le imposte) pari a 192 milioni di sterline in aumento rispetto all’anno prima a causa soprattutto del crollo della sterlina provocato dalla Brexit in sterline e dalla tempistica delle ferie di Pasqua

Il rosso ante imposte è stato di circa 85 milioni di sterline.

Sul fronte espansione della flotta, easyJet ha concordato l’acquisto di 30 Airbus A321neo nel contesto dell’esistente accordo con Airbus, con il primo aereo in consegna dall’estate 2018. Si tratta della conversione di 30 ordini A320neo, meno capienti, che grazie alla maggiore flessibilità degli accordi negoziati con Airbus non genereranno impatto incrementale sul capitale allocato per la flotta. Gli A321neo permetteranno ad easyJet di migliorare la propria capacità negli aeroporti congestionati e di ridurre i costi unitari.

easyJet sta procedendo nel processo di ottenimento di un Certificato di Operatore Aereo (COA) europeo entro l’estate, in modo da garantire il proseguimento delle operazioni all’interno dell’Unione europea. Il modello di business di easyJet e la strategia sono sostenuti da una solidità di bilancio leader nel settore, con una posizione finanziaria netta al 31 marzo 2017 di 353 milioni di Sterline. Gli aeromobili di proprietà rappresentano il 71% della flotta di easyJet.

easyJet continua a implementare la propria strategia di crescita profittevole e focalizzata nei principali mercati, assicurandosi posizioni di leadership negli aeroporti principali in Europa, per generare ritorni nel lungo periodo. Le prenotazioni per i prossimi mesi sono maggiori rispetto allo scorso anno: il 77% dei posti è stato già prenotato per il terzo trimestre e il 55% per il secondo semestre. easyJet prevede una crescita della propria capacità nel secondo semestre dell’anno finanziario 2017 simile ai livelli dei primi sei mesi e si aspetta una diminuzione percentuale a singola cifra bassa del ricavo per posto offerto nel terzo trimestre rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, un miglioramento considerevole rispetto al primo semestre.

Per l’anno finanziario in corso, easyJet si aspetta un aumento dell’1% del costo per posto offerto, escluso il carburante, meglio di quanto inizialmente previsto. La compagnia aerea ha controbilanciato con successo il costo dell’extra investimento per irrobustire la resilienza delle proprie operazioni e per migliorare la propria performance operativa di lungo periodo.