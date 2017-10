E-Vai e Malpensa sperimentano il car sharing a domicilio

(Teleborsa) – Al via da oggi, 16 ottobre, il servizio sperimentale di car sharing a domicilio promosso da E-Vai, la società di car sharing del Gruppo FNM, per raggiungere direttamente il Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa.

Il servizio viene offerto in alcuni Comuni delle province di Milano e Pavia per sopperire alla mancanza di un collegamento pubblico diretto con Malpensa. Fino al 15 gennaio 2018, a disposizione 5 auto, di cui 3 elettriche e 2 endotermiche. In questa prima fase sono interessati i cittadini di Abbiategrasso e dintorni (Bereguardo, Besate, Borgo Sansiro) e della Lomellina (Cassolnovo, Cilavegna, Gambolò, Gravellona Lomellina, Morimondo-Mortara, Parona, Vigevano), che potranno vedersi consegnata l’auto a domicilio per raggiungere il terminal 1 di Malpensa.

Per accedere al servizio occorre registrarsi al sito E-Vai. L’auto è prenotabile anche al numero verde 800.77.44.55. Una volta a destinazione l’auto, viene parcheggiata negli appositi stalli riservati E-VAI al Terminal 1. Stessa modalità d’uso per il percorso dall’aeroporto alla propria abitazione. Il Servizio Aeroporti costa 39 euro a tratta.