E’ morto Guido Rossi “padre” di Consob e delle leggi antitrust

(Teleborsa) – E’ morto stamattina al’età di 86 anni Guido Rossi, avvocato e giurista italiano, distintosi per aver guidato per primo la Consob negli anni 81-82, un periodo difficile anche per il verificarsi del caso Calvi-Banco Ambrosiano, e per aver contribuito alle leggi italiane antitrust su concorrenza e scalate.

Professore italiano di Diritto commerciale a Irieste, Venezia, Pavia ed alla Bocconi di Milano, Rossi ha ricoperto anche la carica di Senatore nelle liste del PCI fra il 1987 ed il 1992, ma è stato anche Presidente di Telecom Italia e commissario della FIGC dopo lo scandalo Calciopoli nel 2006. La sua esperienza è stata sfruttata anche per il risanamento di Montedison,

Fu determinante il suo contributo negli anni ’80 per la stesura delle leggi antitrust e della normativa sull’insider trading, parte della sua strenua battaglia contro la speculazione, l’operatività dei mercati e l’avversione alle rendite di posizione.