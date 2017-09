(Teleborsa) – Non ce n’è per nessuna: Mary Barra si conferma ancora una volta in cima alla lista delle donne più potenti al mondo, per il terzo anno di fila. Invariato il podio di Fortune sulle “Most Powerful Women” del 2017: 1° posto a Mary Barra, amministratore delegato di General Motors; 2° posto a Indra Nooyi, Ad e presidente di Pepsi; 3° posto a Marillyn Hewson di Lockheed Martin, società di ingegneria aerospaziale.

Quarta classificata Abigail Johnson, presidente e amministratore delegato di Fidelity Investments mentre al quinto c’è Sheryl Sandberg, direttore operativo di Facebook.

Tra i nuovi nomi, spunta quello di Gaeisha Wiliams, capo della Pacific Gas&Electric Company, prima Ceo latina inclusa nella classifica Fortune 500.