DSW sul podio di Wall Street

Il venditore di calzature statunitense ha visto crescere i suoi utili nel secondo trimestre a 28,6 milioni, o 35 centesimi per azione, contro i 25 milioni (30 cent ad azione) dello stesso periodo di un anno fa. L’utile adjusted è passato a 38 cent ad azione, contro i 35 del 2016, mentre i ricavi sono saliti del 3,3% a 680,4 milioni di dollari; entrambi i dati risultano così superiori rispetto alle attese degli analisti (rispettivamente a 29 cent per azione e a 666 milioni).

Molto bene anche le vendite nei negozi di recente apertura (un anno), saliti dello 0,6% in confronto al calo dell’1,2% dell’anno scorso. Il board ha infine autorizzato un nuovo programma di riacquisto azionario pari a 500 milioni di dollari.



Lo scenario di breve periodo del titolo evidenzia un declino dei corsi verso area 18,54 dollari USA con prima area di resistenza vista a 19,5. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 18,01.

