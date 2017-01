Draghi: “Collaborazione internazionale unico modo per governare i problemi”

(Teleborsa) – La collaborazione internazionale rappresenta “l’unico modo di governare problemi che gli Stati nazionali non riescono ormai da molto tempo a risolvere da soli”. E’ cosi che la pensa Mario Draghi, Presidente della BCE, che lo ha dichiarato durante la consegna del Premio Cavour 2016. Il riconoscimento per il numero uno dell’Eurotower è arrivato per mano di Nerio Nesi, presidente della Fondazione Cavour.

“Aver mantenuto l’indipendenza della BCE come la vollero i suoi fondatori di fronte ai tentativi di assoggettarla agli interessi occasionali, mutevoli e spesso contraddittori degli stati membri. Aver adottato misure monetarie atte a sostenere la crescita economica di tutti i Paesi europei, allontanando il pericolo di una deflazione tuttora incombente”.

Sono queste le motivazioni del Premio assegnato al presidente della Banca Centrale Europea che nell’ultima riunione della BCE si è detto più ottimista sulla crescita globale.

Prima della consegna del premio il banchiere ha reso omaggio alla tomba di Cavour, nel complesso cavouriano di Santena (TO) e inaugurato la lapide in memoria di Carlo Azeglio Ciampi.

“Sono particolarmente lieto della scelta di dedicare l’edizione 2016 del Premio Cavour al professor Mario Draghi, Presidente della Banca Centrale Europea, autorevole economista accademico, stimato e apprezzato tecnico delle istituzioni, chiamato a ricoprire incarichi di prestigio sia a livello nazionale che internazionale”. E’ questo il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha espresso il suo pensiero nei confronti del numero uno dell’Eurotower.

“A partire dal 2011 -ha continuato Mattarella- guida la BCE con professionalità, fermezza, continuità e integrità in una delicata fase di crisi finanziaria internazionale accompagnata da emergenze migratorie e minacce terroristiche che richiedono più che mai responsabilità condivise e risposte comuni ispirate a principi di solidarietà e coesione sociale”.