Dombrovskis, sul settore bancario italiano “si deve fare di più”

(Teleborsa) – In Italia “è necessario fare di più” per il settore bancario. Lo ha dichiarato il vicepresidente della Commissione UE, Valdis Dombrovskis, durante la presentazione dell’analisi di Bruxelles sulla situazione economica e sociale degli Stati membri in cui la UE ha lanciato il suo ultimatum al Paese per l’aggiustamento dei conti pubblici.

Nel rapporto sugli squilibri macroeconomici, l’esecutivo europeo ha affermato che “la fiducia nel settore bancario italiano è calata nonostante diverse misure prese dal Governo” e che “il settore continua a essere vulnerabile agli choc”.

Inoltre, “il sostegno che può dare a una graduale ripresa economica appare limitato e può diventare una fonte potenziale di effetti negativi per altri Paesi della zona euro.

A pesare “l’incertezza sull’adeguatezza degli accantonamenti di capitale dato l’alto livello di sofferenze” del settore e “la crescita debole che deprime i profitti”.