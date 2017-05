Dollaro debole dopo occupati ADP appena sopra attese, aspetta stretta Fed

(Teleborsa) – Il biglietto verde si muove in marginale rialzo nei confronti delle principali controparti valutarie, in attesa del comunicato in arrivo stasera che la Federal Reserve diffonderà al termine del comitato di politica monetaria.

L’istituto centrale non dovrebbe annunciare novità nel breve periodo mentre gli investitori sono alla ricerca di conferme per una nuova stretta sul costo del denaro statunitense, già a giugno. Si tratterebbe così del terzo taglio dei tassi di interesse dopo quello da un quarto di punto operato a dicembre e marzo.

Il dollaro sale a 112,30 yen e contro l’euro scambia a 1,09. Poco fa sono stati pubblicati i dati leggermente sopra le attese sul mercato del lavoro USA. Secondo il rapporto di Automatic Data Processing, il mese scorso sono stati creati 177.000 nuovi posti di lavoro nel settore privato. Venerdì 5 maggio saranno pubblicati i dati ufficiali sulla disoccupazione.