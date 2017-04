DMail Group acquisisce maggioranza di “Eco di Biella” e “Corriere di Novara”

(Teleborsa) – DMail Group balza di oltre il 2% a Piazza Affari. A sostenere gli acquisti sul titolo della società che opera nel settore dell’editoria locale la notizia che questa ha raggiunto un accordo impegnativo con l’Associazione Industriali di Novara e con l’Unione Industriale Biellese per acquisire la maggioranza della società SGP srl.

SGP è una società editoriale che controlla due testate trisettimanali, “Corriere di Novara” ed “Eco di Biella”, storicamente leader nelle rispettive province, con una diffusione media per edizione di circa 20.000 copie e ricavi 2016 superiori a Euro 2,5 milioni. L’accordo prevede che DMedia Group, società interamente controllata da DMail Group, acquisisca il 60% della SGP mentre il restante 40% sarà controllato in maniera paritetica dalle due Associazioni. La finalizzazione dell’operazione, che garantisce continuità con l’attuale linea editoriale, è prevista per la fine del mese di aprile.