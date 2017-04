Dl Manovra: a RFI adeguamento reti ferroviarie regionali. Ad Anas 700 milioni per contenziosi

(Teleborsa) – La manovra di correzione dei conti pubblici approvata dal Governo affida a RFI (Rete Ferroviaria Italiana), società del Gruppo Fs, i lavori per l’adeguamento delle reti ferroviarie regionali agli standard tecnologici e di sicurezza. Lo si legge in una bozza del provvedimento, in cui si specifica che RFI sarà l’unico soggetto responsabile per la realizzazione dei necessari interventi tecnologici sulla rete regionale “garantendo al contempo adeguati livelli di efficienza e di sviluppo.

L’intervento di correzione dei conti pubblici prevede inoltre anche una norma che consente ad Anas (Ente nazionale per le strade) di risolvere i contenziosi i corso per gli anni 2017, 2018 e 2019, autorizzandola a utilizzare 700 milioni dei contrbuti quindicennali assegnati, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno per la realizzazione degli interventi propri della società.