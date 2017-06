Diritti TV, la Champions League torna a Sky dal 2018

(Teleborsa) – Dopo il colpo grosso in Germania, Sky si aggiudica anche l’asta per i diritti televisivi della Champions League in Italia.

Secondo rumors di stampa, la piattaforma satellitare di Rupert Murdoch trasmetterà la massima competizione europea a partire dalla stagione 2018 e fino al 2021.

La prossima edizione della Champions sarà ancora trasmessa da Mediaset Premium.

Da rilevare che a partire dalla stagione 2018, secondo le nuove direttive UEFA, l’Italia avrà quattro squadre direttamente qualificate alla fase a gironi.

Ieri Sky Deutschland si è aggiudicata i diritti di broadcasting della Champions League, sempre relativi al triennio 2018/2019, in Germania e Austria.