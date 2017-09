DigiTouch s’infiamma: Unieuro sceglie la DMP di Audiens

(Teleborsa) – Unieuro ha scelto Audiens, società Italiana che ha sviluppato l’omonima piattaforma di data management e che è parte del Gruppo DigiTouch, come partner tecnologico per la gestione dei dati raccolti nell’ambito della strategia omnicanale del brand e per la loro valorizzazione nelle campagne di digital advertising.

“Abbiamo scelto di sfruttare le potenzialità offerte dalla piattaforma di data management proposta da Audiens per ottenere il massimo ritorno sull’investimento dalle nostre campagne digital. Questa DMP permette infatti di profilare il target di utenti ai quali indirizzare un contenuto, per realizzare campagne mirate e quindi più efficaci. Ciò si traduce in un aumento della conversione online e ottimizza gli investimenti effettuati”, ha commentato Enzo Panetta, Digital Marketing & Innovation Director di Unieuro.

Schizzano in alto le azioni DigiTouch a Piazza Affari +6,12% mentre quelle di Unieuro registrano solo un aumento frazionale +0,55%.