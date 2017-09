Digitalizzazione ferrovie, VITO di SocialDev e 4workers vincitori del contest di Trenitalia

(Teleborsa) – SocialDev con VITO, per la sezione customer experience e 4workers con il progetto 4workers per la digitalizzaizone della sicurezza del lavoro. Sono questi i team e i rispettivi progetti vincitori dell’Hackathon Moving Forward, promosso da Trenitalia e organizzato Codemotion.

Oltre 100 giovani startupper, sviluppatori, maker e creativi digitali, dell’età media di 25 anni, si sono sfidati a colpi di click e programmazione lo scforso weekend, in una maratona no stop negli spazi di LuissEnlabs a Roma Termini.

Obiettivo della due giorni, individuare ciò che di meglio offre la tecnologia e la digitalizzazione a favore dei clienti, per ampliare l’esperienza di viaggio e la mobilità integrata, e per apportare soluzioni innovative per la sicurezza sul lavoro dei dipendenti.

La giuria, composta da direttori e responsabili di Trenitalia e Gruppo FS Italiane, il cui Piano industriale 2017/2026 contiene tra i suoi pilastri strategici proprio la digitalizzazione (insieme a mobilità integrata, logistica integrata, integrazione tra le infrastrutture e sviluppo internazionale), ha scelto i due lavori più attinenti allo spirito delle challenge presentate.

I due progetti risultati vincitori dell’Hackathon Moving Forward saranno presentati domani, 19 settembre, al “Digital Days” dell’Union internationale des Chemins de fer (UIC), l’Unione internazionale delle ferrovie.