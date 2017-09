Digital Magics presenta a Lugano le 12 startup più promettenti del portafoglio

(Teleborsa) – Digital Magics nel corso del LUGANO IR TOP INVESTOR DAY, che si tiene a Lugano oggi 22 settembre 2017, presenta per la prima volta le 12 startup più promettenti del proprio portafoglio fornendo un’ampia descrizione dei principali business driver e del segmento di mercato di riferimento.

Le startup presentate hanno realizzato al 31 dicembre 2016 un giro d’affari complessivo pari a 14,4 milioni di euro in crescita del 60% rispetto al 2015 e una valutazione totale pari a 61,3 milioni di euro dopo gli ultimi round di investimento pari a 17,5 milioni.

Le startup presentate sono le seguenti: 4w MarketPlace., Almadom.us, Buzzoole Holdings Ltd., Epic SIM, Leevia, Prestiamoci, Quomi, Sottile (Diet to go), Talent Garden, Taskhunters, Volumeet e Xoko S.r.l. (Hotelbrand).

Al 31 dicembre 2016, le 49 startup operative partecipate da Digital Magics hanno registrato un giro d’affari aggregato pari a 26,4 milioni di euro in crescita del 36% su base annua.