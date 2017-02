Digital Magics, il socio TIP sottoscrive l’aumento di capitale di pertinenza

(Teleborsa) – La Tamburi Ivestmenbt Partnewrs (TIP) ha sottoscritto l’aumento di capitale di Digital Magics, per un valore circa 900 mila euro ed ha esercitato il diritto di prelazione sulle eventuali azioni inoptate fino a un massimo di 1 milione di euro.

TIP è azionista di maggioranza relativa con circa il 18% del capitale del business incubator quotato sul mercato AIM Italia, che il 13 febbraio scorso ha dato il via ad un aumento di capitale, che si concluderà il 3 marzo 2017. I diritti di opzione sono negoziabili sul mercato sino al 27 febbraio.

L’aumento di capitale comporterà l’emissione di massime n. 1.232.459 azioni ordinarie di Digital Magics, per un controvalore complessivo massimo di quasi 5 milioni di euro. Il prezzo unitario di sottoscrizione è stato fissato in Euro 4,035 (inclusivo di sovrapprezzo) mentre il rapporto di opzione in 1 nuova azione ordinaria ogni 4 azioni possedute.