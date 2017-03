Digital Magics chiude l’esercizio in rosso ma vola redditività

(Teleborsa) – Digital Magics chiude l’esercizio con un risultato netto negativo per 3,2 milioni di euro, in aumento rispetto alla perdita di 1,2 milioni di fine 2015, in seguito a svalutazioni di partecipazioni per 2,9 milioni.

Il valore della produzione sale a 2,9 milioni da 2,6 milioni, mentre l’EBITDA pari a 333 mila euro dai 190 mila del 2015.

La posizione finanziaria netta è negativa per 3,9 milioni di euro ed era negativa per 1 milione a fine 2015.ione aperta

“È stato un anno intenso, ricco di soddisfazioni e di progetti portati a compimento con successo” – ha commentato Alberto Fioravanti, Fondatore e Presidente Esecutivo di Digital Magics.