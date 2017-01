Digital Magics annuncia il collocamento di ProfumeriaWeb

(Teleborsa) – Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, annuncia l’exit della startup ProfumeriaWeb: la società di eCommerce specializzata nella vendita online di profumi, cosmetici, prodotti per capelli e make-up, con sconti fino all’80%.

Nell’ambito di un round di investimento (club deal) per ProfumeriaWeb, che ha una valutazione pre-money di oltre 6 milioni di uuro, organizzato con il contributo di Digital Magics, l’incubatore ha ceduto le quote (5%) che deteneva in ProfumeriaWeb alla società Free Bird.

ProfumeriaWeb continua a confermare e migliorare l’andamento positivo registrato negli ultimi anni: il fatturato 2016 ha registrato un incremento dell’80% rispetto al 2015, anno in cui la crescita era a sua volta consistente, attestandosi al 100% rispetto all’anno precedente

La plusvalenza generata da Digital Magics è di un multiplo a tre cifre rispetto all’investimento.

Grazie a questa plusvalenza il titolo sta realizzando un’ottima performance oggi sul mercato, con un guadagno del 3,49%.