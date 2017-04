Digital Bros, accordo per lo sviluppo e la produzione di Terraria: Otherworld

(Teleborsa) – Digital Bros, attraverso la controllata 505 Games, ha siglato un nuovo accordo con Re-Logic per la pubblicazione mondiale del videogioco Terraria: Otherworld sulle piattaforme console e mobile a esclusione della versione PC Steam.

Il Gruppo sarà coinvolto in Terraria: Otherworld sia in qualità di publisher, attraverso la 505 Games, promuovendo e distribuendo il gioco nelle versioni console e mobile in tutto il mondo, sia come sviluppatore, con lo studio interno Pipeworks, che completerà lo sviluppo del gioco con un budget inizialmente stimato di 4,8 milioni di dollari. I diritti di pubblicazione mondiale per le versioni console e mobile hanno una durata minima di cinque anni.

L’accordo prevede il pagamento di royalty pari al 60% sulle vendite delle versioni digitali e pari al 30% sulle vendite delle versioni retail.

Pipeworks beneficerà di una royalty del 5% sulle vendite globali di Terraria: Otherworld, incluse le vendite della versione PC Steam che sarà pubblicata direttamente da Re-Logic.