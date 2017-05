Digital Bros, 505 Games sigla accordo mondiale con Remedy Entertainment

(Teleborsa) – 505 Games, controllata di Digital Bros, società attiva nel settore del digital entertainment, ha siglato un accordo con Remedy Entertainment per la produzione mondiale di un nuovo videogioco che uscirà sia in versione digitale che retail per PlayStation 4, Xbox One e PC, inclusa la piattaforma Steam.

L’investimento sarà di 7,75 milioni di euro e il Gruppo contribuirà allo sviluppo, al marketing, alla produzione ed alla distribuzione del gioco in tutto il mondo sia in versione digitale che retail. L’accordo prevede il pagamento di royalty pari al 45% sulle vendite.

Remedy Entertainment, fondata ad Espoo in Finlandia nel 1995, è lo sviluppatore di alcuni dei videogiochi più celebri sui mercati internazionali degli ultimi vent’anni come Max Payne, Alan Wake e Quantum Break.