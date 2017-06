Digital 360 sbarca in Borsa il 13 giugno

(Teleborsa) – Borsa Italiana ha ammesso alle negoziazioni le azioni ordinarie e le obbligazioni convertibili di Digital 360 su mercato AIM Italia.

Il debutto è previsto per il 13 giugno 2017. Lo stesso giorno è fissato il regolamento delle azioni assegnate nell’ambito del collocamento. Lo ha reso noto la società.

Il collocamento – del controvalore complessivo pari a 6,6 milioni di euro – ha generato una domanda di quasi 2 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani ed esteri con un’ampia diversificazione geografica. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione è stato definito in 1,15 euro.

Nata nel 2012, Digital360 ha registrato una crescita media annua dei ricavi del 55%, sia organica sia tramite acquisizioni, raggiungendo un fatturato consolidato di 12,8 milioni di euro nel 2016.

Digital360 è stata assistita nell0’operazione da Corporate Family Office SIM S.p.A. in qualità di Nomad e Global Coordinator, da Nctm Studio Legale in qualità di advisor legale, da BDO Italia come società di revisione.

E’ previsto che, nei 30 giorni successivi all’inizio delle negoziazioni, il global coordinator possa esercitare l’opzione greenshoe concessa dagli azionisti della società. Ad esito del collocamento, il flottante sarà pari al 19,6% del capitale sociale della società (al 23% in caso di integrale esercizio della greenshoe) con una capitalizzazione prevista di circa 17,7 milioni di euro.