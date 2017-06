Digital 360 debutta in corsa a Piazza Affari

(Teleborsa) – Debutto in gran spolvero per Digital 360. Il Gruppo che gestisce un network di servizi multicanale sbarca oggi nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia.

L’azienda è la quindicesima ammissione da inizio anno in Borsa Italiana e l’81° società su AIM Italia.

In fase di collocamento la società ha raccolto 4 milioni di euro in aumento di capitale, il flottante al momento dell’ammissione è del 19,6% con una capitalizzazione pari a 17,7 milioni di euro.

Nei primissimi minuti di scambio il titolo che, all’inizio delle contrattazioni non riusciva a fare prezzo per eccesso di domanda, mostra ora rialzi a due cifre del 16,52% scambiando a 1,34 euro per azione. Il prezzo delle azioni offerte in sottoscrizione è stato definito in 1,15 euro.