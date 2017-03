Diego Piacentini è il nuovo Digital Champion. L’annuncio è arrivato oggi durante la conferenza stampa per presentare il DigitalDay che il prossimo 23 marzo 2017, animerà Roma. Nel corso del colloquio con i giornalisti accorsi per scoprire le novità del DigitalDay, Roberto Viola, il Direttore Generale della DG Connect (Commissione Europea), ha preso parola per annunciare la nomina di Diego Piacentini, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come Digital Champion.

Piacentini, che non era presente durante l’annuncio, ha voluto commentare la sua nomina tramite una nota. “Penso che un ruolo europeo come questo – ha spiegato – debba essere interpretato in una dimensione di squadra. Nel quotidiano, quindi, il vero Digital Champion sarà l’intero Team per la Trasformazione Digitale i cui componenti, in relazione alle specializzazioni di ciascuno, si faranno carico delle iniziative per area di competenza che coincidono con quello che ci si aspetta da un Digital Champion – ha concluso – : attivare un radicale processo di cambiamento, facendo diventare la digitalizzazione una cosa “ordinaria” e non più “straordinaria””.

Diego Piacentini arriva al Digital Champion dopo l’addio di Riccardo Luna, che, dopo due anni di lavoro, ha voluto fare un passo indietro proprio per lasciare spazio a lui: “Con questa mossa – aveva spiegato commentando il suo addio – il digitale per anni considerato un settore a parte e marginale della agenda politica è entrato nella stanza dei bottoni, quella dove si fanno le strategie e si prendono le decisioni più importanti”.

“È esattamente quello per cui in tanti ci siamo battuti in questi anni – aveva concluso -. Mi è sembrato il momento giusto per fare un passo indietro, anzi di lato. Era giusto riconsegnare la fascia da capitano. Era giusto per ragioni istituzionali: per evitare confusione di ruoli e di voci e dare tutta la forza possibile al nuovo commissario”.